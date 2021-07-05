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حارس بترول أسيوط ينتقل لإنبي رسميا

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
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نجح نادي إنبي في التعاقد مع محمد سيد الشهير بمزيكا لمدة ثلاثة مواسم في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع فريق بترول أسيوط .

وانتقل صاحب ال26 عاما الي صفوف نادي البترول قادما من نادي طهطا موسم 2018/2017،ولعب مع فريقه هذا الموسم 25 مباراة واستقبلت شباكه 16هدف، واحتفظ بشباكه نظيفة في9 مباريات.

 واحرز مزيكا هدفا من ركلة جزاء، كان في مباراته الاخيرة مع فريقه أمام ديروط والتي انتهت بفوز البترول بأربعة اهداف مقابل هدفين.

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