اليوم.. عمر خيرت يحي حفًلا غنائياً بدار الأوبرا

منها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"











يستعد الموسيقار عمر خيرت اليوم لإحياء حفلاً موسيقياً كبيراً على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، ويقام الحفل برئاسة الدكتور مجدي صابر.ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يحيي حفلاً غنائياً آخر بعد غد الثلاثاء على المسرح نفسه مع اتباع جميع إرشادات التباعد الاجتماعى، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.سيقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أهم أعماله خلال مشواره الفني،