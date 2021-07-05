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مبادرة رئاسية.. خطوات تقديم طلبات لإحلال "الميكروباص" إلكترونيا

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية، لتوسيع المبادرة الرئاسية بإحلال المركبات المتقادمة، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، والتوفير الاقتصادي.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات تقديم طلبات إحلال "الميكروباص" إلكترونيًا.

١. أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقى طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم "الميكروباص" المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عبر."www.gogreenmasr.com"

٢. تنطلق المبادرة بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

٣. إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك ٣١ بنكًا يشاركون في المبادرة.

٤. وكذلك إمكانية تعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من ٧ إلى ١٠ سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل.

٥. يمكن إضافة أي مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك. 

سلمت مبادرة إحلال المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حوالي 2427 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو الماضي منها 1400 سيارة خلال يونيو وحده.

ووصل عدد طلبات المتقدمين المستوفاة الشروط وصحيحة البيانات للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم، إلى حوالي 43 ألف طلب، منها الطلبات التي استكملت مستنداتها وتستكمل خطواتها على الموقع بعدد حوالي 28 ألف طلب، ومنها حوالي 11 ألف طلب غير مكتملة المستندات أو الإجراءات لأسباب تخص أصحابها.

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