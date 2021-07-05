قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021





يستضيف المنتخب البرازيلي نظيره منتخب بيرو في الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد ماني جارينشا الوطني.





ونجح المنتخب البرازيلي في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على المنتخب التشيلي بهدف واحد مقابل لا شيء فيما عبر منتخب بيرو عقبة منتخب باراجوي بركلات الجزاء الترجيحية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 5 وإتش دي 6 الناقل الحصري لمباريات كوبا أمريكا وكافة منافسات بطولات أمريكا الجنوبية في الشرق الأوسط.





في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-





تردد القناة 11411





معدل ترميز 27500





معدل تصحيح 4/3



