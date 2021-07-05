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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:30 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين ٥ يوليو.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٦١ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
١- الزمالك ٦١ نقطة
٢- الأهلي ٤٥ نقطة
٣- المصري ٤٣ نقطة
٤- سموحة ٤٠ نقطة
٥- إنبي ٣٨ نقطة
٦- الاتحاد السكندري ٣٨ نقطة
٧- طلائع الجيش ٣٧ نقطة
٨- بيراميدز ٣٦ نقطة
٩- الجونة ٣٦ نقطة
١٠- مصر المقاصة ٣٦ نقطة
١١- سيراميكا ٣٣ نقطة
١٢- الإسماعيلي ٣٢ نقطة
١٣- غزل المحلة ٣٢ نقطة
١٤- المقاولون العرب ٢٩ نقطة
١٥- البنك الأهلي ٢٥ نقطة
١٦- أسوان ٢٥ نقطة
١٧- وادي دجلة ٢٢ نقطة
١٨- الإنتاج الحربي ١٨ نقطة.
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