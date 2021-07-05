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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين ٥ يوليو.
ويحتل أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ١٥ هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1-أحمد ياسر ريان ١٥ هدفا.
2 -أشرف بن شرقي 12 هدفا.
3 -محمد شريف ١١ هدف
٤- عمر كمال ١١ هدف
٥- أحمد سمير ١١ هدف
٦- مصطفى فتحي ١٠ أهداف
٧- رامي صبري ١٠ أهداف
٨- عمرو جمال ٩ أهداف
٩- يوسف أوباما ٩ أهداف
١٠- فخر الدين بن يوسف

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هدافي الدوري الفجر الزمالك أشرف بن شرقي

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