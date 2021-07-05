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مورينيو ينتظر حسم صفقة ذهبية من تشيلسي

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت تقارير صحافية، أن نادي تشيلسي سيبيع ماركوس ألونسو إلى روما، برضاء كامل أكثر من إيمرسون بالميري.
يتطلع مدرب روما الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، لضم ظهير أيسر، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ليوناردو سبينازولا في "يورو 2020".
ومن المقرر أن يقضي سبينازولا عدة أشهر خارج المباريات، بعد أن أصيب بتمزق في وتر العرقوب في فوز إيطاليا، بربع النهائي على بلجيكا.
وقال مورينيو: "نشعر جميعاً بالأسف لخسارة سبينازولا لبضعة أشهر، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نكون مستعدين للبدء الأسبوع المقبل".
وكان سبينازولا أحد أفضل لاعبي البطولة قبل إصابته.
وأكدت كالتشيو ميركاتو أن فريق روما يبحث الآن عن بدائل للاعب البالغ 28 عاماً.
ويوجد على قائمتهم ثنائي تشيلسي إيمرسون وألونسو، اللذان كافحا من أجل اللعب في الموسم الماضي.
ودخل إيمرسون السنة الأخيرة من عقده في ستامفورد بريدج، بينما تستمر صفقة ألونسو حتى عام 2023.
ويزعم التقرير أن تشيلسي يريد 12.8 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع إيمرسون، الذي لم يبدأ مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
وفي غضون ذلك، سيكلف ألونسو أقل بحوالي 10.2 مليون جنيه إسترليني، لكنه يحصل على راتب أعلى من الإيطالي.
وتدعي كالتشيو ميركاتو أن تشيلسي سيكون أكثر استعداداً لبيع ألونسو إلى روما.
كما أبدى نابولي أيضاً اهتمامه بالتعاقد مع إيمرسون، لذلك من المحتمل أن يكون تشيلسي في أفضل وضع لبيع كلا اللاعبين.
ومن المرجح أن يكون إيمرسون البديل المباشر لسبينازولا في الفريق الإيطالي الذي سيواجه إسبانيا في نصف النهائي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد قضى ثلاث سنوات في روما بين 2015 و 2018 قبل التوقيع مع تشيلسي.
ومع ذلك ، أدى توقيع بن تشيلويل الصيف الماضي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني إلى قلة مشاركاته تحت قيادة فرانك لامبارد ، ومؤخرًا توماس توخيل.
وفي غضون ذلك ، وفي أول مؤتمر صحفي له بصفته مدربًا لروما ، كشف مورينيو عن أمله في تلقي هدايا من النادي في نافذة الصيف.
وقال البرتغالي: ’’حسنًا ، أول شيء هو انتظار بعض الهدايا’’.
وتابع: ’’آمل أن يكون لدى الرؤساء والمخرج تياغو بعض الهدايا لي ، لأن ذلك سيكون رائعًا. سيكون حافزًا إضافيًا بالنسبة لي’’.
وأضاف: ’’وسيمنحني ذلك بالطبع المزيد من الإمكانيات للتطوير أو لبدء العملية’’.

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