السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 19يوليو

أعلنت هيئة السكة الحديد عن طرح حجز مقاعد قطارات عيد الأضحى، اليوم، المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 19 يوليو الجارى الموافق 9 ذى الحجة.



كما تطرح السكة الحديد غدا الثلاثاء مقاعد القطارات المجدولة التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذى الحجة، حيث يتم حجزها قبل السفر 14 يوما.



وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر ب ١٤ يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.