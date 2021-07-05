عاجل.. رئيس الوزراء: نعمل على التعاقد على تصنيع 8 لقاحات أساسية في مصر



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، إلى أن هذه اللقاحات هى اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال منذ الولادة، ولقاحات أخرى يحتاجها المواطنين بصورة أساسية، منوها بأنه مع إنهاء هذه الإتفاقيات فأن مصر ستكون قادرة على إنتاج هذه اللقاحات في مصنع فاكسيرا بـ 6 أكتوبر.



وأضاف أن مصر تسعى أن يكون لديها إنتاج ذاتي، ولا نكون بحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدا أن جزء من امتلاك القدرة هو امتلاكنا القدرة على تصنيع اللقاحات الأساسية لأنها أمن قومي، وهو ما وجه به الرئيس السيسي، موجها التحية لهيئة الشراء الموحد على دورها في هذه الفترة.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية بصدد عقد اتفاقيات مع معاهد عالمية من أكثر من دولة لضمان إنتاج الـ 8 لقاحات الأساسية التي نحتاجها في مصر.