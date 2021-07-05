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الحمد لله ربنا موفقنا.. رئيس الوزراء يطمئن المصريين بشأن هذا الأمر

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر أدارت أزمة كورونا بشكل جيد، معلقا: "الحمد لله ربنا موفقنا".

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، إلى أنه اطمئن للوضع في مصر واحتياطي الأكسجين والأدوية خلال اجتماع لجنة الأزمة أمس بعد المناقشة مع المعنيين بمواجهة جائحة كورونا.

ووجه رئيس الوزراء، التحية إلى كل القائمين على إدارة صرح مصنع فاكسيرا، منوها بأن إنتاج لقاح كورونا محليا في مصر يعد نقلة تاريخية في تاريخ المصنع.

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