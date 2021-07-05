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حياة كريمة.. 3 تحركات من "الصحة" في ٢٤ ساعة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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اتخذت وزارة الصحة والسكان عدد من التحركات خلال الساعات الأخيرة، في إطار توفير الخدمات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

والمبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.

قوافل طبية بالمجان
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفًا و451 مواطن من خلال 151 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1346 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 30 الف و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 الف و348 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2404حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

1000 سيارة إسعاف جديدة
كما أكدت الوزارة أنه تم التعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطية الخدمات الإسعافية بشكل أكبر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

قوافل تنظيم الأسرة
كما قالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إن وزارة الصحة تطلق قوافل تنظيم الأسرة إلى المحافظات من منطلق قضية ضبط النمو السكانى، موضحة أن الفترة الراهنة لم تعد قضية النمو السكانى بمعزل عن التنمية والتمكين.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، أنه فى شهر يوليو الجارى سيتم إطلاق مجموعة كبيرة من القوافل ستغطى 30 قرية من قرى حياة كريمة وهذا يتم بـ7 محافظات.

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