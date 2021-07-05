مهيرة عبدالعزيز سعيدة بمفاجأة عيد زواجها





كشفت الإعلامية الإماراتية ​مهيرة عبد العزيز​ عن مفاجأة أعدّها لها زوجها، بمناسبة عيد زواجهما الحادي عشر.



ونشرت في قناتها الخاصة على "يوتيوب" فيديو المفاجأة، وذهبا سوياً برفقة إبنتهما يسمة إلى جزيرة زايا نوراي في أبو ظبي.



وقام خالد بالإتفاق مع إدارة المكان على تزيين كل زاوية منه بالورود والبالونات، ما فاجأ مهيرة.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر إنستغرام، وعلقوا بكلمات إيجابية متمنيين لهما السعادة.