Advertisements

مهيرة عبدالعزيز سعيدة بمفاجأة عيد زواجها

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


كشفت الإعلامية الإماراتية ​مهيرة عبد العزيز​ عن مفاجأة أعدّها لها زوجها، بمناسبة عيد زواجهما الحادي عشر.

ونشرت في قناتها الخاصة على "يوتيوب" فيديو المفاجأة، وذهبا سوياً برفقة إبنتهما يسمة إلى جزيرة زايا نوراي في أبو ظبي.

وقام خالد بالإتفاق مع إدارة المكان على تزيين كل زاوية منه بالورود والبالونات، ما فاجأ مهيرة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر إنستغرام، وعلقوا بكلمات إيجابية متمنيين لهما السعادة.

أخبار تهمك

المخاطر أقل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ 42 دقيقة

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

رئيس الوزراء يصدم المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعير مهاجمه إلى الدوري الفرنسي مقابل 400 ألف دولار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو ينتظر حسم صفقة ذهبية من تشيلسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

12:09 م

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا