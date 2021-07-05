المحرصاوي يفتتح مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الأزهر



وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدمًا الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكامل كدعم من المنتدى المصري للتنمية المستدامة.