المخاطر أقل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

كشف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الاثنين، عن أن سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع القاهرة والخرطوم.



وجاء ذلك خلال كلمة له أمام جلسة للبرلمان الإثيوبي في أديس أبابا حول عدد من القضايا الراهنة بينها سد النهضة وإقليم تيجراي وموازنة الحكومة للعام 2021 - 2022، وهي تعد آخر جلسة للبرلمان المنتهية ولايته.



وشدد على أن "سد النهضة سيقلل من مخاوف السودان ومصر"، متعهدا بالعمل على حل أي مشاكل في المياه مع دولتي المصب.



وقال رئيس وزراء إثيوبيا أن"هدفنا من بناء سد النهضة هو تلبية احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية".

وأضاف آبي أحمد " نعمل على زيادة هطول الأمطار بغرس مليارات من الأشجار وتقليل إهدار المياه".



وحول إقليم تيجراي، قال آبي أحمد: "استعدنا ترسانة الجيش الإثيوبي من تيجراي التي كانت في يد جبهة تحرير تيجراي التي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الجيش".



وتابع: "أنفقنا أكثر من 100 مليار بر إثيوبي في تيجراي، ولو وظفت في أماكن أخرى لأحدثت تغيرات لكن أعطينا أولوية لشعب تيجراي".



ورأى رئيس الوزراء الإثيوبي أن المهتمون برؤية نهاية الصراع في منطقة تيجراي هم قلة قليلة، ويبدو أن هناك مصالح تسعى إلى رؤية إضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد.



وأعلن آبي أحمد أنه سيتم تخفيض 30% من السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم في إطار إعادة هيكلة شاملة للخارجية الإثيوبية.