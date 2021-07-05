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"صيدلة عين شمس" تهنئ الباحثة منى عبد المطلب لفوزها بجائزة عبادة الدولية

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تتقدم ا.د. اماني اسامه كامل- عميد كلية الصيدلة والسادة الوكلاء واعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بالتهنئة الي ا.م.د. مني عبد المطلب -استاذ مساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية لفوزها بجائزة عبادة الدولية لعام ٢٠٢١ للباحث الشاب المتميز

جدير بالذكر ان الدكتورة منى م. عبد المطلب أستاذ مشارك بكلية الصيدلة جامعة عين شمس بالقاهرة. مجال خبرتها الرئيسي هو استخدام تقنية النانو لتوصيل الأدوية الجلدية وعبر الجلد بالإضافة إلى التطعيم وعلاج السرطان. تم اختيار منى كزميلة في ASLP وGYA في عام 2019 وكإحدى الشركات التابعة لـ AAS لمدة 5 سنوات في عام 2021. وقد حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة المنشورات الدولية (2009-2020) وجائزة الدولة في العلوم الطبية (2018) والميدالية امتياز من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية مصر (2019)

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