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ضمن "حياة كريمة".. الكشف علي 1824 مواطن مجانا خلال يومين بكفر الشيخ

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية الصالحات التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 11 عيادة لعدد 9 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والأنف والأذن والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة " حيث شارك في القافلة عدد 7 عيادات متنقلة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، إذ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1824 متردد وعمل تحاليل لعدد 277 مريض وأشعة لعدد 32 مريض وعمل تقارير طبية لعدد 3 مريض وتحويل 50 حالة لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، وذلك إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1279 زائر.

كما توجهت الدكتورة سوسن سلام، بالشكر الى كلٍ من غرفة عمليات المحافظة ورئاسة الوحدة المحلية بالورق وبقرية الصالحات والشكر موصول لفريق الإدارة الصحية بسيدي سالم لتعاونهم جميعًا بصورة مميزة ولجهودهم المشكورة لتذليل كافة العقبات التي واجهتها القافلة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن تطوير مركز مطوبس، سيغير حياة 350 ألف مواطن، يمثلون 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

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