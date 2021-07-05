في الذكري الأولى لوفاتها.. إبنه الفنانة رجاء الجداوي:" بعد أمي أصبحت أشعر أن عيلتي بالآلاف"

أحيت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذكري السنوية الاولي لوالدتها حيث قالت أنها شعرت بعد وفاتها بحب غير مسبوق في كل من تتعامل معهم لوالدتها،مضيفة أن حب الناس هو الذي تعيش به وهو الميراث الحقيقي الذي تركته والدتها.



وصرحت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن والدتها كانت فنانة عظيمة، وكانت تمتاز بصفاء القلب والهدوء والحكمة.



وأضافت: "لما كانت تعبانة كنت حاسة إن ليها 100 مليون ابن وابنة، وحاسة إنهم هيفتقدوا شيء مهم جدا، وكنت بشوف خلل في ناس عندها أكتر من 60 سنة، لأنها كانت تحتويهم".



توفت الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز ال85 عامًا بمستشفى العزل بالإسماعيلية ويحل اليوم هو الذكري السنوية الأولى علي وفاتها حيث كثير من النجوم عبروا عن إشتياقهم لها أبرزهم بوسي شلبي وسوسن بدر