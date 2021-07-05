Advertisements

في الذكري الأولى لوفاتها.. إبنه الفنانة رجاء الجداوي:" بعد أمي أصبحت أشعر أن عيلتي بالآلاف"

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
أحيت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذكري السنوية الاولي لوالدتها حيث قالت أنها شعرت بعد وفاتها بحب غير مسبوق في كل من تتعامل معهم لوالدتها،مضيفة أن حب الناس هو الذي تعيش به وهو الميراث الحقيقي الذي تركته والدتها.

وصرحت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن والدتها كانت فنانة عظيمة، وكانت تمتاز بصفاء القلب والهدوء والحكمة.

وأضافت: "لما كانت تعبانة كنت حاسة إن ليها 100 مليون ابن وابنة، وحاسة إنهم هيفتقدوا شيء مهم جدا، وكنت بشوف خلل في ناس عندها أكتر من 60 سنة، لأنها كانت تحتويهم".

توفت الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز ال85 عامًا بمستشفى العزل بالإسماعيلية ويحل اليوم هو الذكري السنوية الأولى علي وفاتها حيث كثير من النجوم عبروا عن إشتياقهم لها أبرزهم بوسي شلبي وسوسن بدر

أخبار تهمك

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يعير مهاجمه إلى الدوري الفرنسي مقابل 400 ألف دولار

منذ ساعة

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

المخاطر أقل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

مورينيو ينتظر حسم صفقة ذهبية من تشيلسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 19 ساعة

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء يصدم المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

12:09 م

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا