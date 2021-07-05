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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره سلسلة "حقيقة الإسلام" بـ13 لغة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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حرص الأزهر الشريف على أداء هذا الدور المنوط به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (52) مستقبلًا جميع رواد المعرض بمختلف جنسياتهم ولغاتهم؛ وذلك من خلال إصدار المنشورات والكتب بـ (13) لغة؛ هي (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية).


وتشمل إصدارات "حقيقة الإسلام" التي يقدمها مركز الأزهر للترجمة من خلال جناح الأزهر لرواده 14 كتابًا كالتالي:

1. كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

2. كتاب "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي" للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء.

3. كتاب "نظرية الحرب في الإسلام" للشيخ محمد أبو زهرة.

4. كتاب "نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي" للدكتور عز الدين فراج.

5. كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

6. كتاب "الله ليس كذلك" للمستشرقة الألمانية زيجرد هونكه.

7. كتاب "وسطية الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد المدني.

8. كتاب "التعريف بالإسلام" للشيخ عطية صقر.

9. نظرات في الإسلام، للشيخ محمد عبد الله دراز.

10. العلاقات الدولية في الإسلام، للشيخ محمد أبو زهرة.

11. كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر.

12. أثر القرآن في تحرير العقل البشري، للشيخ عبد العزيز جاويش.

13. دفاع عن القرآن ضد منتقديه، للدكتور عبد الرحمن بدوي.

14. دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره، للدكتور عبد الرحمن بدوي.


ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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