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تصدير 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة AZOV التى ترفع علم روسيا ويبلغ طول السفينة 140 متر والغاطس 4 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الثالثة عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 57 ألف طن.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.  بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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