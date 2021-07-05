أحمد وفيق لـ"الفجر الفني": كنت متسلطن فى "ولاد ناس".. ويوسف شاهين لا يمكن مقارنته بأي شخص (حوار)

* أحب تصديق ما أقدمه لكي أثير انتباه الجمهور.. وأنا ضد المقارنة في الفن

* تربية النشئ من الأمور التي تُشغلني.. وتأثرت بكل صاحب موهبة من المخرجين

يراعي دائمًا كل ما يقدمه، فهو عاشق لجمهوره، ويضعهم دائمًا في اعتباره عند قدومه على أي عمل، وهذا ما يميزه عن غيره من الفنانين، كما أنه تألق في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه لدور "يحيى" في مسلسل "ولاد ناس".. إنه الفنان أحمد وفيق، والذي فتح قلبه لـ"الفجر الفني" في حوار خاص كشف فيه تفاصيل مشاركته في المسلسل وكواليس تعاونه مع المخرج هاني كمال، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار:

*فى البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "ولاد ناس"؟

لأنه عمل اجتماعي يُناقش كيفية تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم، وهذه الأشياء من الأمور التي تشغل بالي دائما، ففكرة إنك تساعد الطفل وتنبهه شيئاً مُرضياً لأي فنان، وأنا لم أكن أنوي المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، لكنني عندما اطلعت على أول حلقتين وافقت على الفور، لكي يظل في ذاكرة الجمهور أنني قدمت ذلك العمل.

*ماذا عن كواليس تعاونك مع المخرج هاني كمال؟

أول مرة أتعاون مع هاني كمال كمؤلف وكمخرج، لكنه شخص طموح وعنده هدف، ومحب لعمله، ويعي جيداً ما يقدمه، وأنا بطبيعتي أقدر على التفاعل مع زملائي والمخرج الذي أعمل معه وأعتبرها ميزة أنني أقدر على التأقلم معهم، لكنه كان متوتراً مني؛ لأنه لم يكن يعرفني شخصياً، وأنا كنت أعاني من ظروف متعبة وقت تصويره، وفي نفس الوقت أنا عند ذهابي للتصوير لابد أن أكون في كامل تركيزي، فعندما كان يراني كان يعتقد أنني عصبي إلى أن أدرك أن هذا أسلوبي، فأنا أحب تصديق ما أقدمه لكي أثير انتباه الجمهور وأجذبه إلى التفاعل معي.

*هل توقعت النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وقت عرضه؟

بالفعل توقعت تفاعل الجمهور معه، لكن رد الفعل كان أكثر من توقعي؛ والأبطال استطاعوا توصيل ما كتبه هاني للجمهور بسهولة دون مبالغه.

*ما الذي يشغلك دائماً عند قدومك على المشاركة في أي عمل فني؟

أن يكون السيناريو مكتوباً بِحرّفِية عالية، فأنا أحب أن يعرف الجمهور أنني مهتم به وأحاول إرضاءه بتقديم أعمالاً هادفة ترضيه وترضي ضميري، ولا اعتقد أن هناك فناناً يُفكر هكذا، وأعتقد أن الله موفقني في حياتي الفنية والمهنية بسبب تلك النية.

*ما رأيك في المنافسة الرمضانية التي شهدها العام الماضي؟

أنا ضد فكرة المنافسة والمقارنة في الفن، لكن أنا عندي تقييمين إما أن تكون فناناً أو أن تكون غير ذلك، فلا تصح المقارنة بين فنان وآخر.

*ماذا عن شعورك بعدما حققت حلمك بالعمل مع المخرج يوسف شاهين؟

كنت في غاية السعادة، فيوسف شاهين كعلامة أو كحالة خاصة لا يمكن مقارنته بأي شخص؛ لأنه كان يعتبر علامة فارقه في حياتي، حيث أنه له الفضل في انتقالي من الهواية للاحتراف من ممثل في بداية طريقه إلى نجم، وأنا مُنبهر به منذ صغري، وكنت أحلم بالعمل معه سواء كممثل أو كمساعد، وعندما سافرت معه خارج مصر وجدت أنه أكبر مما كنا متخيلين، عندما رأيت اهتمام طلبة الجامعة هناك به بعدما جاءوا للتصوير معه، وطلبوا العمل معه ككومبارسات، فلا أحد ممن عملت معهم حقق ذلك التاريخ الذي حققه يوسف شاهين.

*وكيف كانت كواليس تعاونك مع المخرج تامر محسن؟

شعرت براحة غير طبيعيه معه لدرجة أنني كنت متسلطن وأنا واقف أمامه.

*من منّ المخرجين الذين تركوا أثرًا بداخلك؟

في السينما محمد أمين، فهو مخرج مهم وصاحب رؤية وله وجهة نظر في الحياة، وله عين خاصة يرى بها، وأنا قدمت معه فيلم "رسائل البحر" وهو يعتبر نقلة في حياتي بمعنى الكلمة بالنسبة لي وله، حيث أنه حصل على جائزة أحسن فيلم وقتها، وكذلك المخرج جمال عبد الحميد حيث أنني كنت سعيداً بالعمل معه؛ لأنه من الجيل القديم لكنه كان يراقب الجديد بوضوح وكان عايش حياته في دور الشاب وهذا هو التفكير الصحيح الذي يجب على المخرجين إتباعه، وهذا سبب بقاء يوسف شاهين لمدة طويلة، وكل ذوي الموهبة من المخرجين أثروا فيا بشكل كبير، حتى أنني تأثرت بزملائي الموهوبين من الممثلين سواء الأصغر أو الأكبر، ومن وجهة نظري أن من لا يستفيد من المواهب التي يقابلها في حياته يكون عنده قصور في فهمه وفكره.