Advertisements

بكلمات مؤثرة..دينا تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا عام 2020 بعد صراع مع المرض.

وحرصت الفنانة الاستعراضية دينا على إحياء ذكرى وفاتها، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت دينا صورة لها برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة:"وحشتيني الله يرحمك ويسعدك في جنته". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020، وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، أحمد صفوت، إخراج أحمد شفيق.

أخبار تهمك

مورينيو ينتظر حسم صفقة ذهبية من تشيلسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 16 ساعة

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 15 ساعة

المخاطر أقل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعير مهاجمه إلى الدوري الفرنسي مقابل 400 ألف دولار

منذ ساعة

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يصدم المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

12:09 م

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا