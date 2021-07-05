بكلمات مؤثرة..دينا تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

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نشرت دينا صورة لها برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة:"وحشتيني الله يرحمك ويسعدك في جنته".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020، وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، أحمد صفوت، إخراج أحمد شفيق.

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا عام 2020 بعد صراع مع المرض.وحرصت الفنانة الاستعراضية دينا على إحياء ذكرى وفاتها، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال