بعد تراجع الإصابات بنسبة 90%.. إجراءات "الصحة" لاستقرار وضع كورونا

تراجع إصابات كورونا



تراجعت إصابات فيروس كورونا في مصر، بشكل ملحوظ، في مختلف المحافظات لأكثر من 90%، نتيجة تطبيق الاجراءات الاحترازية والتوسع في التطعيمات فى مختلف أنحاء الجمهورية خاصة بعد تضاعف أعداد المسجلين والذين تم تطعيمهم.



استقرار الوضع



ونتيجة تراجع الإصابات، فالأمر يستلزم الحفاظ على استقراره، كتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار تقديم خدمات علاج كورونا بكفاءة عالية.



تخفيف القيود



وفي ضوء تباطؤ الإصابات، أعلن مجلس الوزراء، تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70%.



وقال المجلس: "تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي، وكذلك دور السينما والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70%، بدلا من 50%".



وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 179 حالة جديدة، لافتةً إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 282082 من ضمنهم 214087 حالة تم شفاؤها، و16264 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

في ظل تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا، نتيجة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، والتوسع في حملات تطعيم المواطنين، فالأمر يستلزم مزيد من الإجراءات للحفاظ على استقراره.يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة الصحة لاستقرار وضع كورونا في مصر.