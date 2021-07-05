مستشار الرئيس: ليس هناك عدالة في توزيع لقاحات كورونا عالميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمصريين خبر مفرح، والدولة تسعى لتحقيقه منذ فترة.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر قادرة بالكوارد البشرية وامكانياتها على تصنيع اللقاحات في مصر، بالاستعانة بالخبرة الأجنبية التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال بالمراحل الأولى، مضيفا أن مصر لديها مؤسسات وشركات عديدة يمكنها القيام بعملية التصنيع.



وأضاف أن لقاحات كورونا حتى الآن ليست متاحة لكل دول العالم، وليس هناك وفرة في الإنتاج، منوها بأنه ليس هناك عدالة في توزيع اللقاحات عالميا حيث هناك دول لم تحصل على أي كميات من اللقاحات نهائيا.

