Advertisements

مستشار الرئيس: ليس هناك عدالة في توزيع لقاحات كورونا عالميا

الإثنين 05/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمصريين خبر مفرح، والدولة تسعى لتحقيقه منذ فترة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر قادرة بالكوارد البشرية وامكانياتها على تصنيع اللقاحات في مصر، بالاستعانة بالخبرة الأجنبية التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال بالمراحل الأولى، مضيفا أن مصر لديها مؤسسات وشركات عديدة يمكنها القيام بعملية التصنيع.

وأضاف أن لقاحات كورونا حتى الآن ليست متاحة لكل دول العالم، وليس هناك وفرة في الإنتاج، منوها بأنه ليس هناك عدالة في توزيع اللقاحات عالميا حيث هناك دول لم تحصل على أي كميات من اللقاحات نهائيا.

أخبار تهمك

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 16 ساعة

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعير مهاجمه إلى الدوري الفرنسي مقابل 400 ألف دولار

منذ ساعة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 19 ساعة

مورينيو ينتظر حسم صفقة ذهبية من تشيلسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 10 ساعات

المخاطر أقل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يصدم المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء يكشف تطورا جديدا لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

12:09 م

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا