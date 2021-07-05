تعرف على تشكيل إسبانيا المنتظر ضد إيطاليا في نصف نهائي أمم أوروبا 2020

يواجه متتخب إسبانيا، منافسه إيطاليا، يوم غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وتأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز على سويسرا عن طريق ركلات الترجيح.





ويأتي تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: لابورت - باو توريس - ازبيلكوتا - جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - كوكي - بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس - موراتا - سارابيا.



