خاص.. موسيماني يصر على رحيل "بواليا" وعروض خليجية تنتظره

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل الكونغولي والتر بواليا نهاية الموسم.





وطالب موسيماني برحيل بواليا بعد أن حصل على العديد من الفرص خلال هذا الموسم ولم يظهر بالشكل المطلوب، حتى قرر الجنوب افريقي الاستغناء عن خدماته ورحيله ولو على سبيل الإعارة.





وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، إن إدارة الأهلي تلقت ثلاثة عروض عربية من السعودية والإمارات والكويت بشأن الحصول على خدمات بواليا ومن الممكن أن تتم إعارته عقب نهائي دوري أبطال افريقيا.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.



