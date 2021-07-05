تعرف على تشكيل إيطاليا المنتظر ضد إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2020

يلتقي متتخب إيطاليا، مع نظيره إسبانيا، يوم غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وستقام المباراة بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءُ بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويأتي تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - ايمرسون.

خط الوسط: فيراتي - جورجينو - باريلا.

خط الهجوم: كييزا - ايموبيلي - انسيني.



