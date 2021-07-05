مستشار الرئيس يزف بشرة خير بشأن لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مؤهلة أن تكون مركز إقيمي لتصنيع لقاحات كورونا للدول الأفريقية، مصر تقود دعم الدول الأفريقية لمساعدتها في مواجهة الأوبئة، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي اتفق على توفير 400 مليون جرعة من مصل "جونسون ىند جونسون"، ومصر حصتها ستصل إلى 26 مليون جرعة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه كلما وصل مصر كميات أكبر من المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا، كلما استطعنا إنتاج كميات أكبر من اللقاح، مضيفا أن مصر نجحت في توفير مصادر متعددة للحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن العلاقات الجيدة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني ساهمت كثيرا منذ اللحظة الأولى لجائحة كورونا في توفير جزء من لقاحات الفيروس ثم التوجه لتصنيع اللقاحات في مصر.

