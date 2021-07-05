استمرار حبس عاطل لاتجاره في المخدرات وحيازته سلاح بأوسيم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل ١٥ يوم على ذمة التحقيق في قضية الاتجار في الحشيش بأوسيم في محافظة الجيزة.



كانت النيابة العامة، بشمال الجيزة، باشرت التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بأوسيم بالجيزة، وضبط بحوزته على عدد من قطع من الحشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بأوسيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش وسلاح ناري، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



