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سيرين عبد النور بالتايجر في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 05/يوليو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سيرين عدة صور جديدة لها، حيث ظهرت فيها وهي مرتديه مايوة باللون التايجر، وعلقت على الصور قائلة:" صباح الخير فعاليات الصيف". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "إيجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان.

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