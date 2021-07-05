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"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

الإثنين 05/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إن هناك توجيهات لكافة المجازر باستكمال أي نواقص تؤثر على طبيعة العمل.

وأشار "عبدالمنعم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن كافة المجازر ستفتح مجانا للأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، معلقا: "تلقينا تعليمات للاستعداد لعيد الأضحى منذ نحو شهر"..

وأكد الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر، أن كافة المجازر تعد رئيسية، وجميعهم سيقدمون نفس مستوى الخدمة، لافتا إلى أنهم يوفرون كافة المستلزمات في جميع المجازر.

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