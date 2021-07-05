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تعرف على كشف حساب الزمالك في الدوري حتي الآن

الإثنين 05/يوليو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن 27 مباراة وتتبقى له 7 مواجهات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.

وفاز الزمالك في 18 مباراة هي كالتالي:

مباراتان على كل من: سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والمقاصة “.. ومباراة واحدة على كل من:  المقاولون والجونة والاتحاد وسيراميكا والإسماعيلي والإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي.

وتعادل الزمالك في 7 مباريات أمام كل من: أسوان ووادي دجلة والمقاولون وبيراميدز (مباراتان) والأهلي والجونة .

بينما خسر الفريق مباراتي غزل المحلة والأهلي .

وتتبقى للفريق في بطولة الدوري مواجهة كل من: غزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

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