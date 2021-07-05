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مهاب مميش: قناة السويس بلا منافسين.. وتقييمها يرتفع كل يوم (فيديو)
الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:59 م
داليا الحسين
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أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن قناة السويس أهم شريان ملاحي بالعالم، وليس لها أي منافسين.
وقال "مميش"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، أنه لأول مرة يتم تحريك سفينة عملاقة في مجرى ملاحي وهذا الأمر يثبت كفاءة القناة والعاملين بها، مشيرًا إلى أنه ليس لقناة السويس أي منافس حاليا.
وتابع: "تقييم قناه السويس يرتفع عن اليوم اللي قبله، وحينما توقفت في أزمة السفينة إيفرجيفن، توقف العالم، وحافظنا على الصداقة خلال مفاوضات السفينة".
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