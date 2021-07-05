مهاب مميش: قناة السويس بلا منافسين.. وتقييمها يرتفع كل يوم (فيديو)

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن قناة السويس أهم شريان ملاحي بالعالم، وليس لها أي منافسين.





وقال "مميش"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، أنه لأول مرة يتم تحريك سفينة عملاقة في مجرى ملاحي وهذا الأمر يثبت كفاءة القناة والعاملين بها، مشيرًا إلى أنه ليس لقناة السويس أي منافس حاليا.



