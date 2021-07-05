النيابة: السجن 10 أعوام وغرامة مليون عقوبة نقل المتسللين أو إيوائهم

حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم وكذلك تقديم أي مساعدة أو خدمات لهم، لأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف كما أنها مخلة بالشرف والأمانة.





وأوضحت النيابة أن كل من يرتكب جرم ما سبق سوف تكون عقوبته واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن وهي السجن 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال، إضافة لمصادرة وسيلة نقل المتسلل والمسكن الذي تم فيه إيواؤه فإن كانت الوسيلة التي تم نقل المتسلل فيها أو المسكن الذي تم فيه إيواؤه ملكا للغير فيعاقب مرتكب الجريمة بغرامة تصل إلى مليون ريال مع نشر ملخص الحكم المقتضى به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم صفة القطعية، أما إذا ثبت أن ناقل المتسلل أو من قام بإيوائه في مسكن حسن النية أو كان تصرفه من باب الإفراط والإهمال الجسيم بحسب ظروف الحال وملابساته فإنه يعاقب بغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.



