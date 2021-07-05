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مواجهات كؤوس.. تعرف على مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في فترة راحة تستمر لمدة عشرة أيام بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة غزل المحلة في الدوري المحلي.

مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين 5 يوليو في الدوري المصري، لكن اتحاد كرة القدم قرر تأجيلها حتى 3 أغسطس المقبل.

ويعتلي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية حتى الآن.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه فيما يلي مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.

الجولة الـ28 من الدوري المصري: الزمالك × غزل المحلة - 3 أغسطس 2021

الجولة الـ29 من الدوري المصري: الاتحاد السكندري × الزمالك - 7 أغسطس 2021

الجولة الـ30 من الدوري المصري: الإسماعيلي × الزمالك - 12 أغسطس 2021

الجولة الـ31 من الدوري المصري: الزمالك × وادي دجلة - 15 أغسطس 2021

الجولة الـ32 من الدوري المصري: سيراميكا كيلوباترا × الزمالك - 18 أو 19 أغسطس 2021.

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