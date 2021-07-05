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العراق: غياب التنسيق في "أوبك" سيؤدي إلى حرب أسعار

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي قوله الاثنين 5 يوليو، إنه في غياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين في أوبك، ستتشكل مجددا بدايات لحرب أسعار.

وأضاف مظهر محمد صالح أن "الزيادات في الإنتاج داخل الدول الأعضاء في أوبك يجب أن تتم بحذر وبتنسيق عال بين الدول الأعضاء نفسها لتجنب أية تخمة محتملة في سوق عرض النفط الخام قد تحدث اختلالات سعرية غير مرغوبة.

وحذر صالح أيضا من أن "الذهاب إلى زيادة في إنتاج النفط داخل... أوبك+ دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة".

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الاثنين 5 يوليو إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الحالي مع أوبك وحلفائها ولا يريد أن يرى أسعار النفط تقفز فوق المستويات الحالية ذلك لتحقيق الاستقرار.

وأبلغ عبد الجبار رويترز في اتصال هاتفي "نعمل بالتنسيق مع أوبك ومع السعودية وروسيا وحلفائنا الاستراتيجيين."

وأضاف قائلا "هدفنا هو تحقيق أسعار نفط مستقرة تكون مناسبة للمستهلكين والمنتجين كليهما."

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