بالسلامة ياجميل.. تعاون جديد يجمع عمر كمال مع حمو بيكا





وتمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب والفنان عمر كمال من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.





واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

ونشر عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن اسم الاغنية التى يتعاون فيها مع حمو بيكا وهى بعنوان “بسلامة يا جميل” ولكنه لم يحدد موعدا لطرحها.