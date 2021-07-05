Advertisements

الجنيه الاسترليني يرتفع بدعم من خطط بريطانيا لإنهاء قيود كورونا

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفع الجنيه الاسترليني الاثنين 5 يوليو، مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في  وقت لاحق هذا الشهر على الرغم من قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل نيسان عند 1.373 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20% إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول.

وفي مقابل العملة الأوربية، ارتفع الاسترليني 0.15% إلي 85.66 بنس لليورو.

وتلقى الاسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلا إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لآونة للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.

أخبار تهمك

تعرف على أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

"آبي أحمد" يهزي ويهدد بتجنيد مليون مقاتل بعد أسر 9000 من جنوده في تيجراي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع كاسحة الألغام.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - مفاجأة كبرى في «كوكاكولا» بعد التأهل لدوري الأضواء والشهرة

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 6 ساعات

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ ساعة و نصف

يهدد السلم والأمن.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

10:38 م

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

10:57 م

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

11:26 م

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا