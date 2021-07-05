الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

دخل محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، تمهيدًا لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث قام فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعرض اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي.





ويرى فاروق جعفر أن محمود حمادة، هو أفضل بديل لفرجاني ساسي، في ظل قدرته على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه.





وهناك أكثر من لاعب مرشح لتدعيم خط وسط الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسهم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز.





ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال فترة توقف الدوري الحالية، لحسم ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري.