كيف روجت مي كساب لألبوم زوجها أوكا؟

شاركت الفنانة مى كساب، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لزوجها المطرب الشعبى أوكا عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت مى كساب : “ألبوم محمد صلاح قريبا .. الجنرال أوكا ربنا يديك من كرمه وفضله يا حبييي الجنرال كتالوج بيمشو عليه".



وظهر أوكا بنيولوك جديد، حيث قام بتغيير لون شعره إلى اللون الروز.





وكانت آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.