مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني حسمت قرارها بشأن 12 لاعب في صفوف الفريق الأول بشأن مصيرهم في الموسم المقبل.





وأفادت إذاعة كاتالونيا 1 الإسبانية بأن الحارس الإحتياطي البرازيلي نوربيرتو نيتو مطلوب في الدوريين الإيطالي والإنجليزي ويرغب نيتو في الرحيل وبرشلونة بحاجة لهذا من أجل تخفيض كتلة الرواتب وإذا رحل سيعتمد البارسا على الثنائي الشاب إيناكي بينيا أو تيناس لكن لا يُستبعد التعاقد مع حارس جديد.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه بخصوص الفرنسي كليمنت لينجليت فهو سيرحل إذا وصل النادي الكتالوني عرض جيد له وأما مواطنه صامويل أومتيتي فإن رحيله مؤكد.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أن الإسباني جوردي ألبا سيوافق على تخفيض راتبه حتى يبقى والإسباني سيرجيو بوسكيتس أيضاً عليه تخفيض راتبه أما البوسني ميراليم بيانيتش فسيرحل في جميع الأحوال بينما سينتقل الإسباني كارليس ألينيا إلى خيتافي أو فالنسيا.





ونوهت الإذاعة الإسبانية أن الدنماركي مارتين برايثوايت يُفضل الاستمرار في برشلونة لكن النادي يرغب في رحيله ولديه عروض جيدة من أجله وبشأن الشاب الإسباني إلياكس موريبا بعد أسبوع هُنالك اجتماع مع وكلاء اللاعب ويجب أن يردوا فيه على عرض البرسا من أجل التجديد.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو يجب أن يرحل على الرغم من أن برشلونة يرى أن رحيله معقد جدًا بسبب الإصابة التي تعرض لها وقلة مشاركته في وقت سيجبر الوضع الاقتصادي لبرشلونة نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان على البحث عن مخرج.





ولفتت الإذاعة الإسبانية أن الرسا يعتقد أنه بسبب إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي فإنه سوف يوافق النجم الفرنسي على تجديد عقده الذي ينتهي بعد موسم واحد.



