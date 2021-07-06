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استخراج مركب خوفو الثانية كاملة ومنحة 3 ملايين دولار لترميمها

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:48 ص
مركب خوفو
مركب خوفو
حسام زيدان
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انتهت البعثة الأثرية المصرية اليابانية من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التي اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.

واستطاعت البعثة التي يرأسها الدكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشي نيبون الدولية اليابانية والأستاذ الفخري بجامعة واسيدا، إنهاء أكبر عملية لكشف واستخراج مركب خوفو الثانية.

وأوضح السيد يوشيفومي اومورا الممثل الرئيسي للجايكا في مصر، أن الجايكا سوف تقدم منحة قدرها 3 ملايين دولار لاستكمال أعمال الترميم النهائية وإعادة تجميع المركب لعرضها في المتحف المصري الكبير، إضافة إلى المنحة التي تم تقديمها في عام 2013 وقدرها مليوني دولار شملت أعمال التنقيب واستخراج القطع الخشبية للمركب من الحفرة الخاصة بها وإجراء أعمال الترميم الأولي.

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