استخراج مركب خوفو الثانية كاملة ومنحة 3 ملايين دولار لترميمها

انتهت البعثة الأثرية المصرية اليابانية من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التي اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.





واستطاعت البعثة التي يرأسها الدكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشي نيبون الدولية اليابانية والأستاذ الفخري بجامعة واسيدا، إنهاء أكبر عملية لكشف واستخراج مركب خوفو الثانية.



