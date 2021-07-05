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إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد وأنباء عن إسقاط طائرة مسيرة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم" ، اليوم الاثنين، بأن السفارة الأمريكية في بغداد، أطلقت صافرات الإنذار الطارئة، فيما أشار إلى وجود معلومات إلى إسقاطها طائرة مسيرة.
وذكرت الشبكة، أن صافرات الإنذارات إنطلقت قبل قليل داخل السفارة المحصنة في المنطقة الخضراء الحكومية.

وأضاف، أن السفارة استخدمت منظومة CRAM الدفاعية الجوية، وهناك أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة.

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