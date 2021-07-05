نجم إنجلترا يؤيد بقاء ساوثجيت مع الأسود الثلاثة

أبدى هاري ماجواير تأييده لفكرة تجديد عقد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وذلك بعدما أشاد بدعم المدرب له داخل وخارج الملعب العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه مع نهاية عقد ساوثجيت الحالي مع المنتخب الإنجليزي بعد كأس العالم 2022 في قطر، فإن مارك بلينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للعبة، كشف عن رغبة اتحاده في تحديد عقد ساوثجيت، الأمر الذي يؤيده ماجواير.

وبسؤاله عن إذا ما كان اللاعبون يرغبون في توقيع ساوثجيت على عقد جديد قال ماجواير: "نعم بالطبع".

وقال ماجواير: "يمكنني أن أتحدث بالنيابة عن نفسي فقط، لكنني متأكد من أن الجميع سعداء مثلي تماما بالتواجد في معسكرات المنتخب الإنجليزي وبالطريقة التي جعلتها ممتعة للجميع".

وسجل مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني في المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإيطالي على نظيره الاوكراني 4 / صفر في العاصمة الإيطالية روما في دور الثمانية لأمم أوروبا.

ومع نهاية مباراة الدور قبل النهائي أمام الدنمارك في ملعب "ويمبلي" يوم الأربعاء المقبل، ربما ينتهي موسم ماجواير بلقب بطولة أمم أوروبا.

وبدا أن ذلك الأمر بعيد المنال حينما حكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ في اليونان، وذلك بعد مشادة في جزيرة ميكونوس الصيف الماضي.

على الرغم من الحكم الصادرة بحقه يوم 25 آب / أغسطس من العام الماضي، والذي تم استئنافه من الفريق القانوني لماجواير، قرر ساوثجيت استدعاء المدافع لقائمة المنتخب الإنجليزي في ذلك اليوم ، رغم اضطراره في النهاية لاستبعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وأضاف ماجواير: "لقد كان دعم جاريث ساوثجيت لي رائعا منذ أن شاركت للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي".

وتابع: "هذا أعطاني ثقة كبيرة وإيمانا قبل الدخول لأي مباراة من أجل تقديم أفضل أداء لدي".

وأوضح ماجواير أنه لم تكن لديه أي مخاوف بشأن مستقبله مع المنتخب الإنجليزي بعد تلك الحادثة مضيفا: "لم أخش أبدا على مسيرتي الدولية".

وواصل: "دائما ما كانت أشعر بأن لدي شيئ لأقدمه، وكنت أعرف ذلك دون الخوض في تفاصيل ما حدث في الصيف".

وقال ماجواير: "لقد تجاوزت ذلك الآن، لقد تخطيته، كان وقتا عصيبا لكنني متأكد من أنني تخطيته".

واختار ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، ماجواير في تشكيلة مؤلفة من 26 لاعبا استعدادا لأمم أوروبا، وذلك رغم تعرضه لإصابة في الكاحل أبعدته عن نهاية الموسم مع مانشستر يونايتد، بما فيها المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية أمام فياريال الإسباني، والتي خسرها الفريق.