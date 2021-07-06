Advertisements
نقل 1343 قطعة أثرية للملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:21 ص
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، إنه تم استخراج ما يقرب من 1700 قطعة خشبية تخص مركب خوفو الثانية من منطقة الأهرامات.
جاء ذلك تعليقًا على انتهاء البعثة الأثرية المصرية اليابانية العاملة بالمشروع من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التي اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.
وأوضح زيدان، أن القطع استُخرجت من 13 طبقة داخل الحفرة وتمت أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولي لمعظمها.
وأضاف مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، أنه تم نقل حتى الآن 1343 قطعة منها إلى المتحف المصري الكبير، وجاري حاليا البدء والتجهيز للعمل في المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائي والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأولى داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذي يتم إنشائه الآن بالمتحف المصري الكبير.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements