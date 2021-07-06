نقل 1343 قطعة أثرية للملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، إنه تم استخراج ما يقرب من 1700 قطعة خشبية تخص مركب خوفو الثانية من منطقة الأهرامات.





جاء ذلك تعليقًا على انتهاء البعثة الأثرية المصرية اليابانية العاملة بالمشروع من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التي اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.





وأوضح زيدان، أن القطع استُخرجت من 13 طبقة داخل الحفرة وتمت أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولي لمعظمها.



