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بكلمات مؤثرة.. يسرا توجه رسالة للراحلة رجاء الجداوي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة يسرا، رسالة مؤثرة إلى النجمة الراحلة رجاء الجداوي، وسلم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت صورة تجمعها بها، وعلقت قائلة "تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك".



وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2020 العام الماضي، وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.


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