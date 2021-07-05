Advertisements

ادارة القاهرة الدولي للكتاب تغلق جناح ميتا بوك لمخالفته لوائح المشاركة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

اغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح ميتا بوك وذلك لمخالفته قواعد المشاركة بالمعرض بالتحايل وعرض كتب دار كميت الغير مشتركة في اتحاد الناشرين المصرين إلى جانب تخزين مجموعة من كتبها بجناح احدي الدور المجاور لها.


وقد تم التحفظ علي الكتب الموجودة وسيتم عرضها على لجنة فحص هذا وقد اقر بتلك المخالفات احد ممثلى دار كيمت الذى تسلل الى الموقع بطريقة غير مشروعة .



وتهيب ادارة المعرض بجميع دور النشر المشاركة باتباع لوائح وقوانين المشاركة في المعرض وعدم السماح لاي جهة غير معترف بها رسميا المشاركة في اجنحتهم .

أخبار تهمك

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

"آبي أحمد" يهزي ويهدد بتجنيد مليون مقاتل بعد أسر 9000 من جنوده في تيجراي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص - مفاجأة كبرى في «كوكاكولا» بعد التأهل لدوري الأضواء والشهرة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ 17 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع كاسحة الألغام.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

10:38 م

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

10:57 م

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

11:26 م

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا