ادارة القاهرة الدولي للكتاب تغلق جناح ميتا بوك لمخالفته لوائح المشاركة





اغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح ميتا بوك وذلك لمخالفته قواعد المشاركة بالمعرض بالتحايل وعرض كتب دار كميت الغير مشتركة في اتحاد الناشرين المصرين إلى جانب تخزين مجموعة من كتبها بجناح احدي الدور المجاور لها.









وقد تم التحفظ علي الكتب الموجودة وسيتم عرضها على لجنة فحص هذا وقد اقر بتلك المخالفات احد ممثلى دار كيمت الذى تسلل الى الموقع بطريقة غير مشروعة .













وتهيب ادارة المعرض بجميع دور النشر المشاركة باتباع لوائح وقوانين المشاركة في المعرض وعدم السماح لاي جهة غير معترف بها رسميا المشاركة في اجنحتهم .



