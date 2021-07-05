"التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية, نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية, على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني, وذلك من خلال مناقصة عالمية.





وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية, مشيرة إلى أنه تم التعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روسي و180 ألف طن قمح روماني.





يشار إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي لوزارة التموين خلال الموسم الحالي بلغ 3.6 مليون طن.