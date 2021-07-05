آخر تطورات أزمة باتشيكو مع الزمالك

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.





وقامت اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.