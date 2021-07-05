نشرة حوادث "الفجر": تفاصيل غلق محل الطوخي ومقتل سايس على يد متشرد بالجيزة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





"3 سنوات في الحرام".. ماذا فعل المتحرش بطفلة أوسيم مع زوجته؟

حيلة شيطانية لجأ إليها، سكرتير النيابة، المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمركز أوسيم، شمال المحافظة، بعد إنفصاله عن زوجته مرتين، ورجوعه لها، وفي المرة الثالثة.. " طلقها غيابي من غير ما يعرفها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

"خلي بالك من ولادي".. كانت الكلمات الأخيرة لعامل بسيط، يرزق من عرق جبينه لشقيقه الأصغر، (أحمد محمد عبد الرحمن") البالغ من العمر ٣٩ عامًا، يخرج هو وشقيقه الأصغر "علاء"، للعمل معًا "كسايس للسيارات"، استمر في العمل معًا من ٤ أعوام، يتعاملا مع الزبائن بكل لطف واحترام، لا أحد يشتكي منهما، وذات يوم، جاء المتهم (سيد) مدعي أنه من "الصم والبكم" ليرزق من المواطنين، وبخلاف مع المجني عليه لمضايقته لأصحاب السيارات، أمسك زجاجة مكسورة وقام بطعنه بالصدر، لكي ينهي حياته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





تفاصيل غلق محل الطوخي صاحب فيديو الجملي هو أملي

أمرت نيابة المطرية بأخذ عينات من منتجات أحد محال المأكولات "محل الطوخي" الشهير بجملة "الجملي هو أملي" وتحليلها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





دفاع سيدة المحكمة: أسرة المستشارة نهي الأمام استبعدت المحامى احمد مهران لنشره مستندات رسمية على الفيسبوك

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهي الامام المتهمة بالتعدي علي المقدم وليد عسل اثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.. وذلك لجلسة 26 يوليو الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة الدقهلية والتأمين الصحي