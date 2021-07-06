أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-5-2021.. عودة الارتفاع للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تمثل إشارات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.





ليسجل الذهب عيار 21 نحو 781 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 670 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 892 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6248 جنيها.





وعالميا صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.52% أو ما يعادل 9.20 دولار للأوقية عند 1792.50 دولار للأوقية.





وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.20% أو ما يوازي 3.61 دولار للأوقية عند 1790.91 دولار للأوقية، بعدما سجل 1794.86 دولار للأوقية الجمعة الماضية وهو أعلى مستوى منذ الثامن عشر من يونيو الماضي.